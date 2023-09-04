В Одессе иностранец из изолятора организовал выбивание несуществующих долгов у жителей области

32-летний иностранец из Одесского СИЗО координировал преступную деятельность подельников, которые по его указаниям похищали людей и выбивали у них несуществующие долги.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Так, в 2022 году иностранец натравил на жителя Одессы троих своих подельников, чтобы те «выбили» у него тысячу долларов несуществующего долга. По его указанию сообщники, один из которых уже был судим за кражу и убийство, затолкали 23-летнего мужчину в автомобиль и угрожая ножом почти час требовали деньги. Парень отдал им чуть больше трех тысяч гривен, которые имел при себе и обещал впоследствии выплатить остаток.

Вымогателей задержали и отправили на скамью подсудимых по обвинению по ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 УК Украины. За эти преступления им грозит до 12 лет тюрьмы.

Организатора разоблачили позже, когда он освободился из мест лишения свободы. Его разыскали и заключили под стражу без права внесения залога, сообщив о подозрении по 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от девяти до пятнадцати лет.

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