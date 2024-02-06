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В Одесі готують до реставрації особняк, пошкоджений російською ракетою

В Одесі готують до реставрації особняк, пошкоджений російською ракетою

У пошкодженому під час обстрілу Одеси двоповерховому особняку Манук-Бея, що є пам’яткою архітектури та перебуває в охоронній зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, розпочалися протиаварійні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

23 липня 2023 року під час масованого ракетного удару по центру Одеси постраждала велика кількість житлових будинків, освітніх установ і пам’яток архітектури. Серед них – особняк Манук-Бея на Гоголя, 15, у якому розташовувався садок для слабозорих дітей. Унаслідок атаки в будинку було вибито багато вікон і дверей, пошкоджено дах і стіни, зафіксовано провисання міжповерхового перекриття.

Проведена експертиза засвідчила, що пошкодження конструктиву пам’ятки архітектури дуже серйозні й садок небезпечний для відвідування.

Наразі частину протиаварійних заходів уже виконано, повідомили у мерії. Зокрема, за кошти міжнародних організацій законсервовано ділянки обвалення штукатурки, зменшено навантаження на балки перекриття. На відновлення вікон і дверей виділено бюджетне фінансування.

Також триває розробка проєктної документації, згодом буде проведено ремонтно-реставраційні роботи.

Особняк Манук-Бея по вулиці Гоголя, 15 був побудований у 1845-1846 рр. Будівля є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення під назвою “Особняк Манук-Бея”.

У 1950 році Виконком Одеської міськради дозволив “Виконкому Водно-Транспортної Райради депутатів трудящих відкрити в будівлі дитсадок № 50 на 75 місць загального типу”.

Нагадаємо, тієї ж ночі під час обстрілу також постраждала візитна картка міста – Спасо-Преображенський кафедральний собор на Соборній площі. Це найбільший православний храм міста, який, однак, не є пам’яткою архітектури. “Одесская жизнь” розповідала, хто і за які гроші відновлюватиме головний собор Одеси.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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