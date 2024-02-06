В Одессе готовят к реставрации особняк, поврежденный российской ракетой

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

23 июля 2023 года во время массированного ракетного удара по центру Одессы пострадало большое количество жилых домов, образовательных учреждений и памятников архитектуры. Среди них — особняк Манук-Бея на Гоголя,15, в котором располагался садик для слабовидящих детей. В результате атаки в доме было выбито много окон и дверей, повреждена крыша и стены, зафиксировано провисание межэтажного перекрытия.

Проведенная экспертиза показала, что повреждения конструктива памятника архитектуры очень серьезные и садик опасен для посещения.

На данный момент часть противоаварийных мероприятий уже выполнена, сообщили в мэрии. В частности, за средства международных организаций законсервированы участки обрушения штукатурки, уменьшена нагрузка на балки перекрытия. На восстановление окон и дверей выделено бюджетное финансирование.

Также идет разработка проектной документации, впоследствии будут проведены ремонтно-реставрационные работы.

Особняк Манук-Бея по улице Гоголя,15 был построен в 1845—1846 гг. Здание является памятником архитектуры и градостроительства местного значения под названием «Особняк Манук-Бея». В 1950 году Исполком Одесского горсовета разрешил «Исполкому Водно-Транспортного Райсовета депутатов трудящихся открыть в здании детсад № 50 на 75 мест общего типа».

Напомним, в ту же ночь во время обстрела также пострадала визитная карточка города – Спасо-Преображенский кафедральный собор на Соборной площади. Это крупнейший православный храм города, который, однако, не является памятником архитектуры. «Одесская жизнь» рассказывала, кто и за какие деньги будет восстанавливать главный собор Одессы.