В Одесі горіли схили біля Траси здоров’я (фото, відео)

За повідомленням обласного управління ДСНС, повідомлення про спалах на схилах у Приморському районі Одеси надійшло до Служби Порятунку сьогодні, о 12:10.

Як з’ясували рятувальники, що прибули на місце, спалахнула суха трава, сміття. та чагарники.

До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. Пожежу вдалося загасити приблизно за годину. Його загальна площа, за даними ДСНС, склала 1500 квадратних метрів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Імовірною причиною пожежі рятувальники назвали «необережне поводження з вогнем невстановленою особою».

За даними ДСНС, лише за минулу добу на Одещині 52 рази ліквідували спалах сухої рослинності, в результаті було знищено 24 гектари землі. Найбільш поширеною причиною виникнення таких пожеж на відкритій території є самовільний підпал трави.

Раніше в Білгород-Дністровському районі неодноразово гасили масштабну пожежу на звалищі.