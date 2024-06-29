В Одесі горіли схили біля Траси здоров’я (фото, відео)

В Одесі горіли схили біля Траси здоров’я (фото, відео)

Сьогодні вдень, у суботу, 29 червня, в Одесі гасили велику пожежу на схилах біля Траси здоров’я, в районі пляжу прикордонників.

За повідомленням обласного управління ДСНС, повідомлення про спалах на схилах у Приморському районі Одеси надійшло до Служби Порятунку сьогодні, о 12:10.

Як з’ясували рятувальники, що прибули на місце, спалахнула суха трава, сміття. та чагарники.

В Одесі гасив схили data-lazy-srcset=

В Одесі гасять пожежу

До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки та 12 рятувальників. Пожежу вдалося загасити приблизно за годину. Його загальна площа, за даними ДСНС, склала 1500 квадратних метрів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежа на схилах в Одесі

Імовірною причиною пожежі рятувальники назвали «необережне поводження з вогнем невстановленою особою».

За даними ДСНС, лише за минулу добу на Одещині 52 рази ліквідували спалах сухої рослинності, в результаті було знищено 24 гектари землі. Найбільш поширеною причиною виникнення таких пожеж на відкритій території є самовільний підпал трави.

Раніше в Білгород-Дністровському районі неодноразово гасили масштабну пожежу на звалищі.

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