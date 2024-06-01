Одеська область: у Білгород-Дністровському районі одне за одним палають звалища

Одеська область: у Білгород-Дністровському районі одне за одним палають звалища

У Білгород-Дністровському районі Одеської області рятувальники вже втретє за тиждень гасили масштабну пожежу на звалищі.

Про це повідомили сьогодні у прес-службі обласного управління ДСНС.

За інформацією рятувальників, про чергове загоряння вони дізналися ввечері п’ятниці 31 травня. Як з’ясувалося, спалахнуло сміття території санкціонованого звалища виробничого кооперативу «Екологія».

Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Зазначимо, раніше два дні поспіль у Білгород-Дністровському районі Одеської області горіли сміттєзвалища на загальній площі 1,5 тис. квадратних метрів.

Так, 24 травня горіло сміття на відкритій території у селі Абрикосове, а 25 травня – у селі Салгани. В обох випадках обійшлося без загиблих та постраждалих.

Раніше в Одесі рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки через пожежу, що виникла в одній із квартир.

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