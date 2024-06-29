В Одессе горели склоны возле Трассы здоровья (фото, видео)

В Одессе горели склоны возле Трассы здоровья (фото, видео)

Сегодня днем, в субботу, 29 июня, в Одессе тушили большой пожар на склонах у Трассы здоровья, в районе пляжа пограничников.

По сообщению областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании на склонах в Приморском районе Одессы поступило в Службу Спасения сегодня, в 12:10.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, загорелась сухая трава, мусор и кустарники.

В Одессе тушил склоны

В Одессе тушат пожар

К тушению пожара привлекли 2 единицы техники и 12 спасателей. Пожар удалось потушить примерно через час. Его общая площадь, по данныим ГСЧС, составила 1500 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

Пожар на склонах в Одессе

Вероятной причиной пожара спасатели назвали «неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом».

По данным ГСЧС, только за минувшие сутки в Одесской области 52 раза ликвидировали возгорание сухой растительности, в результате было уничтожено 24 гектара земли. Наиболее распространенной причиной возникновения подобных пожаров на открытой территории является самовольный поджог травы.

Ранее в Белгород-Днестровском районе неоднократно тушили масштабный пожар на свалке.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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