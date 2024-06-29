В Одессе горели склоны возле Трассы здоровья (фото, видео)

По сообщению областного управления ГСЧС, сообщение о возгорании на склонах в Приморском районе Одессы поступило в Службу Спасения сегодня, в 12:10.

Как выяснили прибывшие на место спасатели, загорелась сухая трава, мусор и кустарники.

К тушению пожара привлекли 2 единицы техники и 12 спасателей. Пожар удалось потушить примерно через час. Его общая площадь, по данныим ГСЧС, составила 1500 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

Вероятной причиной пожара спасатели назвали «неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом».

По данным ГСЧС, только за минувшие сутки в Одесской области 52 раза ликвидировали возгорание сухой растительности, в результате было уничтожено 24 гектара земли. Наиболее распространенной причиной возникновения подобных пожаров на открытой территории является самовольный поджог травы.

Ранее в Белгород-Днестровском районе неоднократно тушили масштабный пожар на свалке.