Новини Одеси та Одеської області

В Одесі горіла пекарня – є постраждалий

В Одесі горіла пекарня – є постраждалий

В Одесі сталася пожежа у приміщенні пекарні. На пожежі постраждав чоловік.

Як повідомляє обласне управління ДСНС, загоряння у приміщенні пекарні на першому поверсі 4-х поверхової будівлі на вулиці Хаджибейська дорога виникло напередодні вдень.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.

В результаті постраждав чоловік 1985 року народження – його госпіталізували з опіками рук та ніг.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі внаслідок влучення ворожого безпілотника була пошкоджено цивільну інфраструктуру в Хаджибеївському районі, в тому числі складські приміщення та вантажні автомобілі. Постраждала одна людина.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk