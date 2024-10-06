В Одесі горіла пекарня – є постраждалий

В Одесі сталася пожежа у приміщенні пекарні. На пожежі постраждав чоловік.
Як повідомляє обласне управління ДСНС, загоряння у приміщенні пекарні на першому поверсі 4-х поверхової будівлі на вулиці Хаджибейська дорога виникло напередодні вдень.
Рятувальники швидко ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів.
В результаті постраждав чоловік 1985 року народження – його госпіталізували з опіками рук та ніг.
Причина пожежі та збитки встановлюються.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Одесі внаслідок влучення ворожого безпілотника була пошкоджено цивільну інфраструктуру в Хаджибеївському районі, в тому числі складські приміщення та вантажні автомобілі. Постраждала одна людина.