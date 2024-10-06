В Одесі горіла пекарня – є постраждалий

Від початку війни загинули три одеські рятувальники: якими людьми були наші Герої У День працівників цивільного захисту України або ж просто в День рятувальника, «Одеське життя» розповідає про Дениса Колесникова, Святослава Додона і Віталія Алімова. Це імена рятувальників з Одеси, яких вбила росія. Вони перші приходили на допомогу і рятували життя одеситів під час ворожих обстрілів. І віддали своє життя заради інших. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Москва теж вміє горіти! Столиця росії – не неприступна фортеця. Вона багато разів горіла, її багато разів захоплювали. Наприклад, 1812 року москва горіла три дні, з 14 по 16 вересня. Як це було і які висновки з цього можемо зробити ми, розповідає постійний автор Одеського життя Валерій Боянжу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ