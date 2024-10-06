В Одессе горела пекарня – есть пострадавший

С начала войны погибли три одесских спасателя: какими людьми были наши Герои В День работников гражданской защиты Украины ил же просто в День спасателя, «Одесская жизнь» рассказывает про Дениса Колесникова, Святослава Додона и Виталия Алимова. Это имена спасателей из Одессы, которых убила россия. Они первые приходили на помощь и спасали жизнь одесситов во время вражеских обстрелов. И отдали свою жизнь ради других. ПОДРОБНЕЕ

Москва тоже умеет гореть! Столица россии — не неприступная крепость. Она много раз горела, ее много раз захватывали. Например, в 1812 году москва горела три дня, с 14 по 16 сентября. Как это было и какие выводы из этого можем сделать мы, рассказывает постоянный автор “Одесской Жизни” Валерий Боянжу. ПОДРОБНЕЕ