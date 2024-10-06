Новости Одессы и Одесской области

В Одессе горела пекарня – есть пострадавший

В Одессе горела пекарня – есть пострадавший

В Одессе случился пожар в помещении пекарни. На пожаре пострадал мужчина.

Как сообщает областное управление ГСЧС, возгорание в помещении пекарни на первом этаже 4-х этажного здания по улице Хаджибейская дорога возникло накануне днем.

Спасатели быстро ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.

В результате пострадал мужчина 1985 года рождения – его госпитализировали с ожогами рук и ног.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, сегодня ночью в Одессе в результате попадания вражеского беспилотника была повреждена гражданская инфраструктура в Хаджибеевском районе, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. Пострадал один человек.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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