В Одессе горела пекарня – есть пострадавший

В Одессе случился пожар в помещении пекарни. На пожаре пострадал мужчина.
Как сообщает областное управление ГСЧС, возгорание в помещении пекарни на первом этаже 4-х этажного здания по улице Хаджибейская дорога возникло накануне днем.
Спасатели быстро ликвидировали пожар на площади 20 квадратных метров.
В результате пострадал мужчина 1985 года рождения – его госпитализировали с ожогами рук и ног.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Напомним, сегодня ночью в Одессе в результате попадания вражеского беспилотника была повреждена гражданская инфраструктура в Хаджибеевском районе, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. Пострадал один человек.