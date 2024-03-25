В Одессе экстренные отключения света: графики не действуют, трамваи и троллейбусы не ходят

Только вчера вечером одесситам сообщили о возвращении к графикам отключения, а сегодня утром они снова не действуют.

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Враг снова нанес ущерб работе энергосистемы. Из-за ночной атаки из строя вышел один из энергообъектов НЭК Укрэнерго, сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

Как следствие, без света остались жители Пересыпского района. Энергетикам удалось за несколько часов восстановить электроснабжение для объектов критической инфраструктуры.

«Однако ситуация остается сложной — высоковольтные объекты не могут передать всю необходимую городу мощность. Поэтому энергетики будут применять экстренные отключения в Одессе и Одесском районе области. То есть, графики не действуют», — сообщили в компании.

Чтобы уменьшить нагрузку на сеть, сегодня весь городской электротранспорт работать не будет, также ограничено электропотребление промышленности.

Как сообщалось, этой ночью враг продолжил удары по объектам энергетики, в Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект и вызвали на нем пожар, из-за чего была обесточена часть областного центра и близлежащих населенных пунктов.