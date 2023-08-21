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1 вересня – без квітів: батьків одеських школярів просять допомогти військовим

1 вересня – без квітів: батьків одеських школярів просять допомогти військовим

В Одесі триває акція “1 вересня – без квітів”. Як повідомляють у мерії міста, ця акція, яка вперше стартувала ще у 2014 році, стала візитною карткою початку нового року в одеських школах та дитячих садках. Її сенс – відмовитися від «вчительських букетів» та замість квітів принести до школи гуманітарну допомогу для українських захисників, які зараз перебувають на передовій.

За словами директора міського департаменту освіти Олени Буйневич, за півтора роки на фронт було передано кілька вантажівок батьківської підтримки.

Батьків школярів просять не забувати, що в школах та дитячих садках міста замість букетів із вдячністю приймуть для бійців:

  • ліки від застуди;
  • білизна та шкарпетки;
  • сигарети;
  • кави та чай;
  • смаколики, які довго не псуються і добре упаковані;
  • засоби гігієни.

«Ну й найголовніше. Діти та дорослі можуть висловити свої почуття, побажання нашим Захисникам напередодні нового навчального року у листах, малюнках, саморобних сувенірах. Повірте, це сприймається неймовірно», – звернулася до батьків Олена Буйневич.

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Фото з Телеграм-каналу «Одеса Офіційно»

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