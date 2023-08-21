1 вересня – без квітів: батьків одеських школярів просять допомогти військовим

В Одесі триває акція “1 вересня – без квітів”. Як повідомляють у мерії міста, ця акція, яка вперше стартувала ще у 2014 році, стала візитною карткою початку нового року в одеських школах та дитячих садках. Її сенс – відмовитися від «вчительських букетів» та замість квітів принести до школи гуманітарну допомогу для українських захисників, які зараз перебувають на передовій.