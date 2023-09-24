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В Одесі додали цивілізованості вулиці Тираспільській (фоторепортаж)

В Одесі додали цивілізованості вулиці Тираспільській (фоторепортаж)

На вулиці Тираспільській в Одесі завдали нової розмітки. Крім звичайних розділових смуг та переходів, там тепер позначено велодоріжку.

Про це «Одеському життю» стало відомо з повідомлення комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» (КУ «СМЕП»).

Новая дорожная разметка на улице Тираспольской в Одессе-2

Комунальники на своїй сторінці в соцмережі Facebook пишуть, що продовжують створювати комфортні умови для пересування вулицями міста. Так, комплексні роботи щодо організації дорожнього руху були виконані на вулиці Тираспольській.

Улица Тираспольская, новая разметка
Обновленный переход в Одессе
Дорожный знак

На цій магістральній вулиці в центрі Одеси підприємством було облаштовано велосипедні доріжки, місця для паркування автотранспорту, відмічені місця зупинних комплексів та встановлені відповідні знаки дорожнього руху.

Одесский трамвай на Тираспольской
На улице Тираспольской: трамвай и новая разметка
Новая разметка на улице Тираспольской

Нагадаємо, в Одесі тривають ремонтні роботи поблизу Привозу, на перетині вулиць Пантелеймонівської та Старопортофранківської.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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