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росія атакувала Одеську область протирадіолокаційною ракетою – є приліт у Чорноморську (фото)

росія атакувала Одеську область протирадіолокаційною ракетою – є приліт у Чорноморську (фото)

Сьогодні вдень, у неділю, 5 листопада 2023 року, російські терористи влаштували чергову ракетну атаку території Одеської області – удар зазнав місто-супутник Одеси Чорноморськ.

За інформацією Сил оборони півдня України, протирадіолокаційну ракету Х-31П випустили з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

Ще однією керованою ракетою, Х-59, ворог вдарив по Дніпропетровщинi.

За інформацією військових, на Одещині мета ворога – перешкодити цивільному судноплавству.

Внаслідок сьогоднішньої атаки є потрапляння в об’єкт інфраструктури. Поранено трьох співробітників підприємства. Пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, вибуховою хвилею вибило шибки та вікна в навколишніх будинках.

Як виглядають зараз будинки мешканців Чорноморська, які постраждали від обстрілу, представлено на фото, які опублікували місцеві Телеграм-канали:

Черноморск 5 ноября 2023
Черноморск 5 ноября 2023-2
Черноморск 5 ноября 2023-3
Черноморск 5 ноября 2023-4
Черноморск 5 ноября 2023-5

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами території Дніпропетровської та Полтавської областей. Силами ППО було знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».

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