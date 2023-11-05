росія атакувала Одеську область протирадіолокаційною ракетою – є приліт у Чорноморську (фото)

За інформацією Сил оборони півдня України, протирадіолокаційну ракету Х-31П випустили з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

Ще однією керованою ракетою, Х-59, ворог вдарив по Дніпропетровщинi.

За інформацією військових, на Одещині мета ворога – перешкодити цивільному судноплавству.

Внаслідок сьогоднішньої атаки є потрапляння в об’єкт інфраструктури. Поранено трьох співробітників підприємства. Пошкоджено адміністративну будівлю.

Крім того, вибуховою хвилею вибило шибки та вікна в навколишніх будинках.

Як виглядають зараз будинки мешканців Чорноморська, які постраждали від обстрілу, представлено на фото, які опублікували місцеві Телеграм-канали:

Раніше повідомлялося, що ввечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами території Дніпропетровської та Полтавської областей. Силами ППО було знищено три крилаті ракети «Іскандер-К».