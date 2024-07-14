В Одесі чоловік ударив струмом на будівництві – його «відкачали» медики

Як розповіли на сторінці Центру у Facebook, коли медики прибули на виклик, у потерпілого був відсутній пульс, і для його порятунку довелося тричі використовувати дефібриляцію. Незабаром у чоловіка з’явився серцевий ритм та спонтанне дихання.

Потерпілого госпіталізували до міської клінічної лікарні у стані коми третьої стадії.

Нагадаємо, 20 червня, на залізничній станції “Одеса-Східна” в Одеському районі від удару електрострумом постраждав 13-річний підліток.