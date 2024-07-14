В Одессе мужчину ударило током на стройке – его «откачали» медики

Как рассказали на странице Центра в Facebook, когда медики прибыли по вызову, у пострадавшего отсутствовал пульс, и для его спасения пришлось трижды использовать дефибрилляцию. Вскоре у мужчины появился сердечный ритм и спонтанное дыхание.

Пострадавшего госпитализировалив городскую клиническую больницу в состоянии комы третьей стадии.

Напомним, 20 июня, на железнодорожной станции «Одесса-Восточная» в Одесском районе от удара электротоком пострадал 13-летний подросток.