У Подільську пенсіонер психанув і пограбував пошту

У поліції Одеської області розповіли, що днями на спецлінію 102 надійшов виклик — у місті Подільську серед білого дня відвідувач пограбував поштове відділення — силоміць забрав гроші з каси — вісім із половиною тисяч гривень, і втік.

Не підійшла запчастина

Передісторія злочину вражає своєю безглуздістю. Чоловік отримав на пошті посилку із запчастиною на автомобіль, заплатив за неї понад дві тисячі гривень і пішов на вулицю до своєї машини.

Але невдовзі повернувся і зажадав у працівників пошти повернути гроші, бо запчастина не підійшла до його автомобіля. Йому пояснили, що повернути гроші тут і відразу неможливо.

Відвідувач на відмову відреагував надто емоційно, влаштував скандал, а потім схопив зі стійки канцелярський ніж і, погрожуючи ним, зайшов за робочий стіл, самотужки відчинив кришку касового апарата і забрав гроші. Після цього чоловік сів у свій автомобіль і поїхав.

Пенсіонеру загрожує в’язниця за грабіж

Оперативники швидко встановили його особу. Підозрюваним виявився 69-річний місцевий мешканець, і за годину він уже перебував у відділенні поліції. Гроші в повному обсязі повернули на пошту.

Тепер пенсіонера підозрюють у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Слідство триває.