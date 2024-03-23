В Одесі буде вітряно – оголошено штормове попередження на 24 березня

У зв’язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів та гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення та поїздки по місту, особливо літніх людей, дітей та вагітних жінок, а якщо це необхідно, обережно пересуватися під деревами та лініями електропередач .

Не варто залишати свої авто під деревами та електроопорами – внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу можливе падіння гілок та кабелів.

Також не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека, і є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні надто висока. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102»,

– попереджають у мерії.

Стаття на тему: Міни: які бувають, як виглядають і як від них уберегтися одеситам (фото).