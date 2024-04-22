В Одесі “хюндай” збив дівчинку на тротуарі: дитина дістала важкі травми

Автопригода сталася в неділю, 21 квітня, на перехресті вулиць Пушкінської та Успенської за участю двох авто.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

За попередньою інформацією, зіткнення автомобілів “Renault” і “Hyundai” сталося, коли водійка “хюндай” виїхала на перехрестя на червоний сигнал світлофора. Останню від удару відкинуло на тротуар, де в той час перебувала дівчинка-пішохід.

Дитину госпіталізували до лікарні, де попередньо дівчинці діагностували забій хребта та перелом стегна.

Поліцейські з’ясовують повні обставини ДТП та перевіряють обох водіїв на стан сп’яніння.

Раніше внаслідок ДТП на Об’їзній дорозі численні травми голови та тіла отримала 15-річна дівчинка.