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В Одесі 9 січня частина вулиць залишилась без світла: адреси

В Одесі 9 січня частина вулиць залишилась без світла: адреси

Сьогодні, 9 січня 2024 року, понад 20 вулиць Одеси залишились без електропостачання до вечора у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних та планових робіт. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19.00:

  • Колонтаївська, 19,2,
  • О.Кутузакія,11,
  • Сєрова, 30-38,
  • Грецька, 7,14,
  • Дерибасівська, 5,
  • Пушкінська, 7.

Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18.00:

  • Хуторська, 15-105,
  • пров. Л.Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18-43,
  • 1-а Сортувальна, 24-44,
  • Котляревського, 1-23,
  • Ак.Панкратової, 1-61,
  • Хавкіна, 1-51,
  • Кругова, 1-58,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • Лузанівська, 5-104,
  • Миколаївська дор., 265-295,
  • Червона, 5-15,
  • Геологічна, 9-23,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Хуторський, 1-29,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17.00:

  • Небесної Сотні, 3а/корп.1-9.

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