В Одесі 9 січня частина вулиць залишилась без світла: адреси

Сьогодні, 9 січня 2024 року, понад 20 вулиць Одеси залишились без електропостачання до вечора у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних та планових робіт.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19.00:
- Колонтаївська, 19,2,
- О.Кутузакія,11,
- Сєрова, 30-38,
- Грецька, 7,14,
- Дерибасівська, 5,
- Пушкінська, 7.
Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18.00:
- Хуторська, 15-105,
- пров. Л.Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18-43,
- 1-а Сортувальна, 24-44,
- Котляревського, 1-23,
- Ак.Панкратової, 1-61,
- Хавкіна, 1-51,
- Кругова, 1-58,
- пров. Цементний, 1-17,
- Лузанівська, 5-104,
- Миколаївська дор., 265-295,
- Червона, 5-15,
- Геологічна, 9-23,
- Степова, 1-31,
- пров. Хуторський, 1-29,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17.00:
- Небесної Сотні, 3а/корп.1-9.
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