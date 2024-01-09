Новости Одессы и Одесской области

Одессе 9 января часть улиц осталась без света: адреса

Одессе 9 января часть улиц осталась без света: адреса

Сегодня, 9 января 2024, более 20 улиц Одессы остались без электроснабжения до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных и плановых работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Колонтаевская, 19,2,
  • О.Кутузакия,11,
  • Серова, 30-38,
  • Греческая, 7,14,
  • Дерибасовская, 5,
  • Пушкинская, 7.

Северный РЭС

Работы продлятся до 18.00:

  • Хуторская, 15-105,
  • пер. Л.Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18-43
  • 1-я Сортировочная, 24-44,
  • Котляревского, 1-23,
  • Ак.Панкратовой, 1-61,
  • Хавкина, 1-51,
  • Круговая, 1-58,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • Лузановская, 5-104,
  • Николаевская дор., 265-295,
  • Красная, 5-15,
  • Геологическая, 9-23,
  • Степовая, 1-31,
  • пер. Хуторской, 1-29,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00:

  • Небесной Сотни, 3а/корп.1-9.

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