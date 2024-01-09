Одессе 9 января часть улиц осталась без света: адреса

Стихия накрывает всю Одесскую область: какие последствия Циклон, который обрушился на Одесскую область 8 января, переместился из северного района в центральную и южную части региона. Неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на протяжении всего дня и ночи 9 января. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области бушует непогода: уже сотни населенных пунктов обесточены Начиная со вчерашнего дня, в Одесской области ухудшается погода — усиливается ветер, выпал мокрый снег, в северных районах снижается температура. В результате погодных условий обесточено 236 населенных пунктов. ПОДРОБНЕЕ