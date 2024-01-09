Одессе 9 января часть улиц осталась без света: адреса

Сегодня, 9 января 2024, более 20 улиц Одессы остались без электроснабжения до вечера в связи с проведением аварийно-восстановительных и плановых работ.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета со ссылкой на ДТЭК «Одесские электросети».
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Колонтаевская, 19,2,
- О.Кутузакия,11,
- Серова, 30-38,
- Греческая, 7,14,
- Дерибасовская, 5,
- Пушкинская, 7.
Северный РЭС
Работы продлятся до 18.00:
- Хуторская, 15-105,
- пер. Л.Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18-43
- 1-я Сортировочная, 24-44,
- Котляревского, 1-23,
- Ак.Панкратовой, 1-61,
- Хавкина, 1-51,
- Круговая, 1-58,
- пер. Цементный, 1-17,
- Лузановская, 5-104,
- Николаевская дор., 265-295,
- Красная, 5-15,
- Геологическая, 9-23,
- Степовая, 1-31,
- пер. Хуторской, 1-29,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00:
- Небесной Сотни, 3а/корп.1-9.
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