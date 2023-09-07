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Відключення світла в Одесі 7 вересня: адреса

Відключення світла в Одесі 7 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт. Багато абонентів до 19:00 залишаться без світла.

Південний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

  • Академіка Філатова, 23А-41,
  • Героїв Крут, 20Б-36,
  • Івана та Юрія Лип, 1-7,
  • Свободи проспект, 32, 36

Центральний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

  • Віце-адмірала Азарова, 6-14,
  • Дунаєва провулок, 5, 5/7, 7,
  • Затишна, 2-10,
  • Мала Арнаутська, 71,
  • Морська, 5-8А,
  • Відрадна, 2, 4,
  • Затишна, 9,
  • Французький бульвар, 11А, 41, 41А,
  • Ясна, 11, 12
  • Армійська, 10-14/1

Північний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

  • Академіка Панкратової, 1-31А,
  • В.Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9, 9А, 23А,
  • Кругова, 10Б-58,
  • Степова, 1-31,
  • Хутірська, 15-71
  • Матроська, 2
  • Отамана Головатого, 44-62,
  • Отамана Чепіги, 83,
  • П. Кравцова провулок, 2, 2А, 2Б,
  • Чорноморського Козацтва, 56-93

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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