В Ізмаїлі відвідувач супермаркету розбив охоронцю голову

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що один із відвідувачів, намагаючись пройти без черги в касу, почав сваритися з охоронцем, який зробив йому зауваження. Під час суперечки він ударив 54-річного працівника магазину кулаком в обличчя. Охоронець упав і втратив свідомість.

Потерпілому викликали «швидку» і госпіталізували. Медики діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа. За висновком судово-медичної експертизи такі тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

Зловмисника, який встиг втекти, за годину розшукали в іншому кінці міста. Ним виявився 24-річний мешканець Саф’янівської громади, який уже був засуджений за заподіяння легких тілесних ушкоджень односельцю.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.