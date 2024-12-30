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В Ізмаїлі відвідувач супермаркету розбив охоронцю голову

В Ізмаїлі відвідувач супермаркету розбив охоронцю голову

В одному із супермаркетів Ізмаїла покупець спровокував сварку з охоронцем і побив його. Постраждалого у важкому стані госпіталізували.

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Про це повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що один із відвідувачів, намагаючись пройти без черги в касу, почав сваритися з охоронцем, який зробив йому зауваження. Під час суперечки він ударив 54-річного працівника магазину кулаком в обличчя. Охоронець упав і втратив свідомість.

Ізмаїл

Потерпілому викликали «швидку» і госпіталізували. Медики діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та переломи кількох кісток черепа. За висновком судово-медичної експертизи такі тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

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Зловмисника, який встиг втекти, за годину розшукали в іншому кінці міста. Ним виявився 24-річний мешканець Саф’янівської громади, який уже був засуджений за заподіяння легких тілесних ушкоджень односельцю.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років.

 

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