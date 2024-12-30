В Измаиле посетитель супермаркета разбил охраннику голову

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что один из посетителей, пытаясь пройти без очереди в кассу, начал ссориться с охранником, который сделал ему замечание. В ходе спора он ударил 54-летнего работника магазина кулаком в лицо. Охранник упал и потерял сознание.

Пострадавшему вызвали «скорую» и госпитализировали. Медики диагностировали ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и переломы нескольких костей черепа. По заключению судебно-медицинской экспертизы такие телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Злоумышленника, который успел скрыться, через час разыскали в другом конце города. Им оказался 24-летний житель Сафьяновской громады, который уже был осужден за причинение легких телесных повреждений односельчанину.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.