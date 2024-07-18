Ракетна атака на Одесу 18 липня: що відомо (оновлюється)

Увечері, 18 липня по Одесі було завдано ракетного удару. У місті було чути вибух. За попередньою інформацією ракета була збита в морі.
Сьогодні ввечері, 18 липня о 20:41 — через три хвилини після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунав сильний вибух.
У місцевих моніторингових телеграм-каналах опубліковано фото хмарки в небі характерної для збиття. Також озвучується версія, що це міг бути вибух ракет із касетною бойовою частиною — вони вибухають схожим чином. Наприклад, така ж хмара була під час удару по набережній Одеси 29 квітня, коли горів замок «Гаррі Поттера».
Чекаємо офіційної інформації