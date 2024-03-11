Уночі в небі над Одесою відбивали масований ворожий удар: які наслідки

Цього разу ворог відтермінував атаку на другу половину ночі. Безпілотники кількома хвилями заходили в Одеський регіон з боку моря. Бойова робота тривала півтори години.

Як повідомили в Силах оборони півдня, підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі “шахедів”, що заходили з акваторії Чорного моря. Складні маневри між житлових і промислових кварталів ускладнювали роботу ППО.

10 ударних безпілотників вдалося збити в небі над Одещиною. На жаль, не обійшлося без влучень.

Унаслідок атаки в Одеському районі уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, пожежу, що виникла, оперативно ліквідовано.

Ударною хвилею вибито скління приватних будинків навколо, уламками завдано руйнувань господарським будівлям.

За попередніми даними люди не постраждали.