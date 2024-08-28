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Уночі на Таїрова горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхівки

Уночі на Таїрова горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхівки

У ніч на 28 серпня в Київському районі Одеси, на вулиці Інглезі, горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку і менш ніж за півгодини ліквідували пожежу на площі 20 м кв.

пожежа на Таїрова

Для ліквідації пожежі залучалося 9 одиниць техніки та 23 вогнеборці.

пожежа на Таїрова

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташовані квартири.

пожежа на Таїрова

Загиблих і постраждалих немає.

пожежа на Таїрова

Житло сильно постраждало, причину пожежі та збитки наразі встановлюють.

Нагадаємо, вчора, 27 серпня, під час грози загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря, розташованому на проспекті Небесної Сотні. Пожежу гасили майже півсотні рятувальників.

 

 

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