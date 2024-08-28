Уночі на Таїрова горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхівки

У ніч на 28 серпня в Київському районі Одеси, на вулиці Інглезі, горіла квартира на 16-му поверсі багатоповерхового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Рятувальники оперативно евакуювали мешканців будинку і менш ніж за півгодини ліквідували пожежу на площі 20 м кв.
Для ліквідації пожежі залучалося 9 одиниць техніки та 23 вогнеборці.
Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити поширення вогню на поруч розташовані квартири.
Загиблих і постраждалих немає.
Житло сильно постраждало, причину пожежі та збитки наразі встановлюють.
Нагадаємо, вчора, 27 серпня, під час грози загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря, розташованому на проспекті Небесної Сотні. Пожежу гасили майже півсотні рятувальників.