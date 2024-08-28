Ночью на Таирова горела квартира на 16-ом этаже многоэтажки

В ночь на 28 августа в Киевском районе Одессы, по улице Инглези, горела квартира на 16-м этаже многоэтажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома и менее чем за полчаса ликвидировали пожар на площади 20 м кв.
Для ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники и 23 пожарных.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные квартиры.
Погибших и пострадавших нет.
Жилье сильно пострадало, причина пожара и ущерб, пока устанавливаются.
Напомним, вчера, 27 августа, во время грозы загорелся купол Свято-Иверского мужского монастыря, расположенном на проспекте Небесной Сотни. Пожар тушили почти полсотни спасателей.