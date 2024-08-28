Новости Одессы и Одесской области

Ночью на Таирова горела квартира на 16-ом этаже многоэтажки

Ночью на Таирова горела квартира на 16-ом этаже многоэтажки

В ночь на 28 августа в Киевском районе Одессы, по улице Инглези, горела квартира на 16-м этаже многоэтажного дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома и менее чем за полчаса ликвидировали пожар на площади 20 м кв.

пожар на Таирова

Для ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники и 23 пожарных.

пожар на Таирова

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на рядом расположенные квартиры.

пожар на Таирова

Погибших и пострадавших нет.

Жилье сильно пострадало, причина пожара и ущерб, пока устанавливаются.

Напомним, вчера, 27 августа, во время грозы загорелся купол Свято-Иверского мужского монастыря, расположенном на проспекте Небесной Сотни. Пожар тушили почти полсотни спасателей.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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