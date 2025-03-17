Згідно з документом, який поширюють у мережі, з 6 квітня 2025 року скасовуються такі електрички:

№ 6252 Одеса-Вапнярка,

№ 6257 Вапнярка-Одеса.

Однак «Укрзалізниця» цю інформацію поки що ніяк не коментувала.

Зазначається, що залізниця – єдине доступне сполучення між обласним центром і Подільським районним центром для майже 100 тисяч мешканців Одеської області. Серед них також чимало людей, які працюють, і пенсіонерів, які в такий спосіб економили на проїзді.

Подільська районна державна адміністрація вже подала петицію про відновлення курсування даних поїздів на ім’я голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» внесла тимчасові коригування в розклад пасажирських поїздів, що курсують на Закарпаття, зокрема й з Одеси.