Согласно документу, который распространяют в сети, с 6 апреля 2025 года отменяются следующие электрички:

№ 6252 Одесса-Вапнярка,

№ 6257 Вапнярка-Одесса.

Однако «Укрзализныця» эту информацию пока еще никак не комментировала.

Отмечается, что железная дорога — единственное доступное сообщение между областным центром и Подольским районным центром для почти 100 тысяч жителей Одесской области. Среди них также немало работающих людей и пенсионеров, которые таким образом экономили на проезде.

Подольская районная государственная администрация уже подала петицию о возобновлении курсирования данных поездов на имя председателя правления АО «Укрзалізниця» Александра Перцовского.

Напомним, «Укрзалізниця» внесла временные корректировки в расписание пассажирских поездов, курсирующих в Закарпатье, в том числе и из Одессы.