Новини Одеси та Одеської області

«Укрзалізниця» запускає 4 нові електрички – куди вони підуть

«Укрзалізниця» запускає 4 нові електрички – куди вони підуть

З 14 січня 2025 року українська компанія-перевізник «Укрзалізниця» запускає приміські поїзди на ділянці Одеса – Колосівка – Вознесенськ – Помічна – Знам’янка.

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Про це повідомляє Одеська залізниця.

Поїзди курсуватимуть щодня наступними маршрутами:

  • №6332 Колосівка – Знам’янка (відправлення з Колосівки о 5:05, прибуття до Знам’янки о 11:35);
  • №6333 Знам’янка – Колосівка (відправлення із Знам’янки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);
  • №6414 Одеса – Помічна (відправлення о 15:18, прибуття о 21:50);
  • №6413 Помічна – Одеса (відправлення о 5:40, прибуття о 12:14).

Раніше «Укрзалізниця» призначила на різдвяні та новорічні свята додаткові поїзди Одеси до Львова та Києва.

Читайте також: З Одеси тимчасово перестануть ходити два популярні поїзди.

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