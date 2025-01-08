«Укрзалізниця» запускає 4 нові електрички – куди вони підуть

Святковий шторм і теплі басейни: як на Ланжероні одесити Водохреще відзначали (фото) 6 січня на пляжі Ланжерон в Одесі пройшли традиційні хрещенські купання. Подія зібрала невелику кількість вірян, які вирішили відзначити свято зануренням у море. На місці працювали рятувальники та медики, забезпечуючи безпеку учасників. Про це повідомляє «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі пройдуть водохресні купання – де і як до них підготуватися Сьогодні, 6 січня 2025 року, православна церква відзначає за новоюліанським календарем (за старим – 19 січня) велике християнське свято – Хрещення Господнє. Цього дня у церквах ПЦУ відбудуться святкові богослужіння з чином освячення води, а за народною традицією, що склалася, відбудуться традиційні хрещенські купання. Коли і де офіційно пройдуть купання в Одесі, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Дерибасівській утворилася смачна черга (фоторепортаж) На Дерибасівській у ці дні – справжній ажіотаж: після реставрації відкрився McDonald`s. Як і величезну ялинку, що розташована неподалік, його називають «головним». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ