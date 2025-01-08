«Укрзалізниця» запускає 4 нові електрички – куди вони підуть

З 14 січня 2025 року українська компанія-перевізник «Укрзалізниця» запускає приміські поїзди на ділянці Одеса – Колосівка – Вознесенськ – Помічна – Знам’янка.
Про це повідомляє Одеська залізниця.
Поїзди курсуватимуть щодня наступними маршрутами:
- №6332 Колосівка – Знам’янка (відправлення з Колосівки о 5:05, прибуття до Знам’янки о 11:35);
- №6333 Знам’янка – Колосівка (відправлення із Знам’янки о 14:03, прибуття до Колосівки о 20:05);
- №6414 Одеса – Помічна (відправлення о 15:18, прибуття о 21:50);
- №6413 Помічна – Одеса (відправлення о 5:40, прибуття о 12:14).
Раніше «Укрзалізниця» призначила на різдвяні та новорічні свята додаткові поїзди Одеси до Львова та Києва.
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