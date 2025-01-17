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Це пов’язано із завершенням ремонту залізничної інфраструктури, повідомили у пресслужбі компанії.

Розклад прискорених поїздів:

  • №51/52 Запоріжжя – Одеса

Відправлення із Запоріжжя: 16:00
Прибуття до Одеси: 05:25 (замість 07:29)
Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси: 23:18 (замість 21:19), прибуття до Запоріжжя: 13:30.
Прискорення: 1 година 59 хв.

  • №53/54 Дніпро – Одеса

Відправлення з Дніпра: 18:07
Прибуття до Одеси: 05:25 (замість 07:29)
Прискорення: 2 год. 04 хв.

Назад з Одеси: 23:18 (замість 21:19)
Прибуття до Дніпра: 11:11
Прискорення: 1 год. 59 хв.

  • №253/254 Кривий Ріг – Одеса

Відправлення з Кривого Рогу: 18:03
Прибуття до Одеси: 05:25 (замість 07:29)
Прискорення: 2 год. 04 хв.

Назад з Одеси: 23:18 (замість 21:19)
Прибуття до Кривого Рогу: 11:44.
Прискорення: 1 год. 59 хв.

  • Поїзд №148/147 Київ – Одеса

Відправлення з Києва: 17:25,
Прибуття до Одеси: 06:15 (раніше 08:17)
Прискорення: 2 години 2 хвилини

Зворотно з Одеси: 19:50 (замість 17:24),
Прибуття до Києва: 09:02
Прискорення: 2 години 26 хвилин.

  • Поїзд №7/8 Харків – Одеса

Відправлення з Харкова: 20:20 (раніше 17:55)
Прибуття до Одеси: 07:12 (раніше 07:59)
Прискорене: 3 години 12 хвилин

Зворотно з Одеси: 22:29 (раніше 19:52)
Прибуття до Харкова: 09:21 (раніше 09:57)
Прискорення: 3 години 13 хвилин.

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Нові зупинки:

  • поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує селище Котовського.
  • Вознесенськ;
  • Южноукраїнськ (м. Южноукраїнськ);
  • Колосівка (смт. Токарівка).

 

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