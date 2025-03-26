Про це повідомила пресслужба перевізника.

Компанія продовжує відновлювати онлайн-сервіси після кібератаки і розраховує вийти на фінішну пряму вже найближчим часом.

«Каси та всі залізничники працюють у посиленому режимі. Помічники – вокзальні «ангели» – теж на чергуванні і готові вам допомогти. Через каси продаються квитки на найближчі дати – 26 і 27 березня», – зазначили в “Укрзалізниці”.

Пасажирам рекомендують за можливості приходити за квитками не в пікові години. Найкращий час для купівлі квитків з 09:00 до 11:00 та з 14:30 до 16:30.

Квитки на міжнародні поїзди також дозволено купувати в касах. Тим, хто придбав залізничний квиток через сайт або додаток заздалегідь і не може його завантажити, радять:

перевірити електронну пошту – там має бути лист із продубльованим PDF-квитком;

приходити на посадку в поїзд, бажано мінімум за 20 хвилин до відправлення.

Нагадаємо, 23 березня онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної цільової кібератаки. Це унеможливило купівлю квитків на поїзди через сайт або застосунок. Незважаючи на це, усі поїзди прямують за графіком.

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