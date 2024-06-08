Укрзалізниця запустила оновлений сайт: що змінилося

«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для пасажирів, яким зручно купувати квитки онлайн. Тепер він нагадує мобільний застосунок, має розширений і простий у використанні функціонал.
Щоб скористатися оновленим сайтом — booking-new.uz.gov.ua — потрібно авторизуватися: вказати свій номер мобільного та підтвердити вхід за допомогою коду, який прийде на телефон. Після чого будуть доступні онлайн-послуги:
- пошук і купівля квитків на поїзди, зокрема на міжнародний рейс;
- придбання квитків у жіночі купе та зі знижкою для студентів;
- можливість докупити квиток на вихованця або багаж;
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- покращений пошук поїздок із пересадками, зокрема всередині поїзда.
Крім цього на сайті з’явилося електронне табло, а також можливість швидко оформити заяву на додаткові сервіси:
- замовлення квитків для військових, коли на поїзді не залишилося місць;
- оформлення квитків на групу від 10 осіб;
- замовлення вагона для перевезення автомобіля;
- пошук забутих речей на вокзалах і вагонах;
- замовлення інклюзивного вагона для людей з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, людям на кріслах колісних та їхнім супроводжувальникам, а також людям із порушенням рухово-опорного апарату;
- замовлення вокзального помічника — супровід і допомога з багажем маломобільним пасажирам і людям з інвалідністю.