Укрзалізниця запустила оновлений сайт: що змінилося

Укрзалізниця запустила оновлений сайт: що змінилося

«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для пасажирів, яким зручно купувати квитки онлайн. Тепер він нагадує мобільний застосунок, має розширений і простий у використанні функціонал.

Щоб скористатися оновленим сайтом — booking-new.uz.gov.ua — потрібно авторизуватися: вказати свій номер мобільного та підтвердити вхід за допомогою коду, який прийде на телефон. Після чого будуть доступні онлайн-послуги:

  • пошук і купівля квитків на поїзди, зокрема на міжнародний рейс; 
  • придбання квитків у жіночі купе та зі знижкою для студентів;
  • можливість докупити квиток на вихованця або багаж;
  • повернення квитків на міжнародні рейси;
  • покращений пошук поїздок із пересадками, зокрема всередині поїзда.

квитки Укрзалізниця

Крім цього на сайті з’явилося електронне табло, а також можливість швидко оформити заяву на додаткові сервіси:

  • замовлення квитків для військових, коли на поїзді не залишилося місць;
  • оформлення квитків на групу від 10 осіб;
  • замовлення вагона для перевезення автомобіля;
  • пошук забутих речей на вокзалах і вагонах;
  • замовлення інклюзивного вагона для людей з інвалідністю I групи, дітям з інвалідністю, людям на кріслах колісних та їхнім супроводжувальникам, а також людям із порушенням рухово-опорного апарату;
  • замовлення вокзального помічника — супровід і допомога з багажем маломобільним пасажирам і людям з інвалідністю.
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ
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