Укрзалізниця запустила оновлений сайт: що змінилося

Щоб скористатися оновленим сайтом — booking-new.uz.gov.ua — потрібно авторизуватися: вказати свій номер мобільного та підтвердити вхід за допомогою коду, який прийде на телефон. Після чого будуть доступні онлайн-послуги:

пошук і купівля квитків на поїзди, зокрема на міжнародний рейс;

придбання квитків у жіночі купе та зі знижкою для студентів;

можливість докупити квиток на вихованця або багаж;

повернення квитків на міжнародні рейси;

покращений пошук поїздок із пересадками, зокрема всередині поїзда.

Крім цього на сайті з’явилося електронне табло, а також можливість швидко оформити заяву на додаткові сервіси: