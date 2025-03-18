Питання розглянуть на найближчій сесії Болградської міської ради. Відповідний проєкт рішення вже розміщено на офіційному сайті Болградської громади.

У зверненні зазначається, що катер має важливе значення для захисту портової інфраструктури, нейтралізації мінних загроз і забезпечення безпеки судноплавства. Він також стане частиною міжнародного співробітництва в галузі морської безпеки.

«З огляду на те, що Болград має славну історію, пов’язану з військовою справою, і відіграє важливу роль у боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України, Командування ВМС ЗСУ вбачає за доцільне надати протимінному катеру найменування «Болград». Особливе значення місто має і для морської піхоти», – підкреслюється в тексті.

А також додається, що назва «Болград» на борту військового судна стане символом честі, відваги та військової слави і гідно представлятиме Болград у лавах українського флоту.

Якщо депутати підтримають пропозицію, рішення буде передано до Командування ВМС ЗСУ для подальшого оформлення документів.

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В Україні формують дивізіон із протимінних суден

Наприкінці 2025 року Військово-морські сили ЗСУ матимуть дивізіон із п’яти бойових протимінних кораблів і трьох катерів для розмінування Чорного моря.

Про це в інтерв’ю виданню Армія Інформ розповів командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

У 2023 році Україні передали два протимінні кораблі (Велика Британія), у 2025 році ВМС отримають ще два від Нідерландів і один від Бельгії та три катери.

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