Война, день 721-й: у берегов Крыма потоплен российский военный корабль

В Крыму атакован военный корабль врага

Утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море. Об этом сообщает «Крымский ветер».

Администраторы паблика со ссылкой на очевидцев отметили, что после взрывов российский крупный десантный корабль начал тонуть.

Над морем летает вертолет, похоже, началась поисково-спасательная операция, сообщает паблик.

Позже Генштаб ВСУ официально подтвердил уничтожение вражеского десантного корабля «Цезарь Куников».

Несколько фактов о затонувшем корабле:

«Цезарь Куников» − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 «Град-М». Экипаж − 87 человек.

В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей (БДК «Цезарь Куников», БДК «Саратов», МРК «Мираж» и МПК «Суздалец»), принявшей морской бой с группой грузинских катеров.

БДК «Цезарь Куников» в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК «Саратов».

В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК «Цезарь Куников» капитан 3 ранга Александр Чирва скончался в результате боевых ранений.

Что происходит на фронте 14 февраля

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение, сообщает генеральный штаб ВСУ. В общем враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться. Россияне перерезали Индустриальный проспект — главную дорогу, которая соединяет город с коксохимическим заводом и ведет на запад. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Deep State. Этот проспект — главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ. Он ведет на коксохим, а оттуда на Ласточкино и Орловку. При этом южнее есть еще одна, более узкая дорога, которая ведет на Северное. Она свободна, однако российские войска, судя по карте Deep State, находятся примерно в двух километрах от этой трассы.

За сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средствах, 3 средствах ПВО, 3 пунктах управления, 2 складах боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.

Потери врага на утро 14 февраля 2024

Общие боевые потери противника с 24.02.2022 до 14.02.2024 ориентировочно составили около 398 тысяч 140 солдат.

Силы обороны за сутки ликвидировали: