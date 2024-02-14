Война, день 721-й: у берегов Крыма потоплен российский военный корабль

Начались семьсот двадцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. На фронте сохраняется напряженная ситуация — в частности в Авдеевке. Однако украинские защитники дают оккупантам достойный отпор, уничтожая живую силу и боевую технику врага.
В Крыму атакован военный корабль врага
Утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море. Об этом сообщает «Крымский ветер».
Администраторы паблика со ссылкой на очевидцев отметили, что после взрывов российский крупный десантный корабль начал тонуть.
Над морем летает вертолет, похоже, началась поисково-спасательная операция, сообщает паблик.
Позже Генштаб ВСУ официально подтвердил уничтожение вражеского десантного корабля «Цезарь Куников».
Несколько фактов о затонувшем корабле:
- «Цезарь Куников» − это большой десантный корабль проекта 775. Его длина − 112,5 м, ширина − 15 м, осадка − 3,7 м. Он несет вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, 4х8 ПУ ПЗРК, 2х30 122-мм ПУ НУРС А-215 «Град-М». Экипаж − 87 человек.
- В 2008 году корабль принял участие в боевых действиях Черноморского флота во время войны в Грузии. 10 августа 2008 года являлся флагманом группы российских кораблей (БДК «Цезарь Куников», БДК «Саратов», МРК «Мираж» и МПК «Суздалец»), принявшей морской бой с группой грузинских катеров.
- БДК «Цезарь Куников» в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину был в порту Бердянска и получил повреждения, когда украинские силы в марте 2022 года затопили БДК «Саратов».
- В апреле 2022 года стало известно, что командир БДК «Цезарь Куников» капитан 3 ранга Александр Чирва скончался в результате боевых ранений.
Что происходит на фронте 14 февраля
- За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение, сообщает генеральный штаб ВСУ. В общем враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Ситуация в Авдеевке для ВСУ продолжает ухудшаться. Россияне перерезали Индустриальный проспект — главную дорогу, которая соединяет город с коксохимическим заводом и ведет на запад. Об этом сообщает мониторинговый телеграм-канал Deep State. Этот проспект — главная артерия, через которую снабжается авдеевский гарнизон ВСУ. Он ведет на коксохим, а оттуда на Ласточкино и Орловку. При этом южнее есть еще одна, более узкая дорога, которая ведет на Северное. Она свободна, однако российские войска, судя по карте Deep State, находятся примерно в двух километрах от этой трассы.
- За сутки авиация сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов врага.
- Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 4 районам сосредоточения личного состава, 7 артиллерийских средствах, 3 средствах ПВО, 3 пунктах управления, 2 складах боеприпасов и 1 средству радиоэлектронной борьбы противника.
Потери врага на утро 14 февраля 2024
Общие боевые потери противника с 24.02.2022 до 14.02.2024 ориентировочно составили около 398 тысяч 140 солдат.
Силы обороны за сутки ликвидировали:
- 1060 оккупантов,
- 9 танков,
- 39 бронемашин,
- 66 артсистем,
- 39 БПЛА,
- 4 ПВО,
- 3 РСЗО,
- 44 авто и единиц спецтехники.