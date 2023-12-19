Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 19 грудня: список адрес

Відключення світла в Одесі 19 грудня: список адрес

Як інформує телеграм-канал «Одеса Офіційно», сьогодні, 19 грудня 2023 року, в Одесі через ремонтні роботи енергетиків низка вулиць залишилася без світла.

Зокрема, без електропостачання залишились такі адреси:

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Хуторська,15-63,
  • Ак. Панкратової 1-31,
  • Кругова, 10Б-50Б,
  • Хавкіна,1-31,
  • Геологічна, 9,9А, 23А,
  • Степова, 1-31,
  • От. Головатого, 79-109, 24-154,
  • Петренко, 21
  • Чорноморського козацтва, 56-70, 71-135, 1-а,2-а,3-а,4-а,
  • 9-а лінії 2-й Лиманчик,
  • Наливна,
  • От. Чепіги33,35,83, 104,
  • пров.4-й, 5-й Деревообробний,
  • Хімічна,200-216.

Центральний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Тираспольська, 2-8,
  • Старопортофранківська,28,30,
  • Мечникова, 56-74А,
  • Розкидайлівська,1,
  • В.Арнаутська,21-37, 16,
  • Канатна,55-65,60-68,
  • М.Арнаутська 30,
  • Отрадна,4-12,5-9,
  • Жуковського, 19-23,26,
  • Катеринінська,35,
  • Амурська,5/2,
  • Уютна,1,12,
  • Ясна.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00

  • Симоненка, 1-11,
  • пров. Загородній,9,
  • Каманіна,1-13,2-14,
  • Леваневського,9-43, 16-42,
  • Літературна,1,21,
  • Фонтанська дор., 69,69/2,12,
  • пров. Компасний, 1-17, 2-16.
Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати