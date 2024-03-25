Україна — Ісландія: де і коли дивитися онлайн футбольний матч

Футбольний матч «Україна — Ісландія» є завершальним етапом для нашої команди за вихід у плей-оф на Євро-2024. Збірна України з футболу, очолювана Сергієм Ребровим, зустрінеться з ісландськими суперниками 26 березня у вирішальному матчі на Міському стадіоні у Вроцлаві, Польща.
У матчі проти Боснії і Герцеговини, українська команда внесла драматизм і викликала хвилювання серед своїх фанатів. Але кульмінацією стало епічне завершення гри, коли за останні три хвилини синьо-жовті змогли забити гол і вирвати перемогу. Водночас ісландські «вікінги» не залишили шансів суперникам з Ізраїлю, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4:1, причому два голи було забито вже після того, як їхній супротивник залишився в меншості.
Аналітики віддають перевагу українській збірній як фавориту майбутнього фіналу. В історії зустрічей цих команд на футбольному полі було зафіксовано чотири гри, в яких кожна команда здобула по одній перемозі, а дві зустрічі завершилися внічию.
Футбол «Україна — Ісландія» відбудеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за Київським часом.
Де дивитися онлайн футбол «Україна — Ісландія»
Дивитися онлайн футбол «Україна — Ісландія» можна буде на наступних платформах:
- Онлайн на платформі MEGOGO Футбол Перший за наявності підписки Максимальна, Спорт або Оптимальна.
- У прямому ефірі по телебаченню на місцевих каналах Суспільне (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків тощо).
- У цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV крім OTT-платформ.
- В ефірі Радіо Промінь.
- Читати текстову онлайн трансляцію на UA-Футбол.