Україна — Ісландія: де і коли дивитися онлайн футбольний матч

У матчі проти Боснії і Герцеговини, українська команда внесла драматизм і викликала хвилювання серед своїх фанатів. Але кульмінацією стало епічне завершення гри, коли за останні три хвилини синьо-жовті змогли забити гол і вирвати перемогу. Водночас ісландські «вікінги» не залишили шансів суперникам з Ізраїлю, здобувши переконливу перемогу з рахунком 4:1, причому два голи було забито вже після того, як їхній супротивник залишився в меншості.

Аналітики віддають перевагу українській збірній як фавориту майбутнього фіналу. В історії зустрічей цих команд на футбольному полі було зафіксовано чотири гри, в яких кожна команда здобула по одній перемозі, а дві зустрічі завершилися внічию.

Футбол «Україна — Ісландія» відбудеться у вівторок, 26 березня, о 21:45 за Київським часом.

Де дивитися онлайн футбол «Україна — Ісландія»

Дивитися онлайн футбол «Україна — Ісландія» можна буде на наступних платформах: