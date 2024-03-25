Украина — Исландия: где и когда смотреть онлайн футбольный матч

Футбольный матч «Украина — Исландия» является завершающим этапом для нашей команды за выход в плей-офф на Евро-2024. Сборная украины по футболу, возглавляемая Сергеем Ребровым, встретится с исландскими соперниками 26 марта в решающем матче на Городском стадионе во Вроцлаве, Польша.
В матче против Боснии и Герцеговины, украинская команда внесла драматизм и вызвала волнение среди своих фанатов. Но кульминацией стало эпическое завершение игры, когда за последние три минуты сине-желтые смогли забить гол и вырвать победу. В то же время, исландские «викинги» не оставили шансов соперникам из Израиля, одержав убедительную победу со счетом 4:1, причем два гола были забиты уже после того, как их противник остался в меньшинстве.
Аналитики отдают предпочтение украинской сборной как фавориту предстоящего финала. В истории встреч этих команд на футбольном поле было зафиксировано четыре игры, в которых каждая команда одержала по одной победе, а две встречи завершились вничью.
Футбол «Украина — Исландия» состоится во вторник, 26 марта, в 21:45 по Киевскому времени.
Где смотреть онлайн футбол «Украина — Исландия»
Смотреть онлайн футбол «Украина — Исландия» можно будет на следующих платформах:
- Онлайн на платформе MEGOGO Футбол Первый при наличии подписки Максимальная, Спорт или Оптимальная.
- В прямом эфире по телевидению на местных каналах Суспільне (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.).
- В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV кроме OTT-платформ.
- В эфире Радио Промінь.
- Читать текстовую онлайн трансляцию на UA-Футбол.