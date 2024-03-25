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Украина — Исландия: где и когда смотреть онлайн футбольный матч

Украина — Исландия: где и когда смотреть онлайн футбольный матч

Футбольный матч «Украина — Исландия» является завершающим этапом для нашей команды за выход в плей-офф на Евро-2024. Сборная украины по футболу, возглавляемая Сергеем Ребровым, встретится с исландскими соперниками 26 марта в решающем матче на Городском стадионе во Вроцлаве, Польша.

В матче против Боснии и Герцеговины, украинская команда внесла драматизм и  вызвала волнение среди своих фанатов. Но кульминацией стало эпическое завершение игры, когда за последние три минуты сине-желтые смогли забить гол и вырвать победу. В то же время, исландские «викинги» не оставили шансов соперникам из Израиля, одержав убедительную победу со счетом 4:1, причем два гола были забиты уже после того, как их противник остался в меньшинстве.

Аналитики отдают предпочтение украинской сборной как фавориту предстоящего финала. В истории встреч этих команд на футбольном поле было зафиксировано четыре игры, в которых каждая команда одержала по одной победе, а две встречи завершились вничью.

Футбол «Украина — Исландия» состоится во вторник, 26 марта, в 21:45 по Киевскому времени.

Где смотреть онлайн футбол «Украина — Исландия»

Смотреть онлайн футбол «Украина — Исландия» можно будет на следующих платформах:

  • Онлайн на платформе MEGOGO Футбол Первый при наличии подписки Максимальная, Спорт или Оптимальная.
  • В прямом эфире по телевидению на местных каналах Суспільне (Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків и т.д.).
  • В цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV кроме OTT-платформ.
  • В эфире Радио Промінь.
  • Читать текстовую онлайн трансляцию на UA-Футбол.
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