“Удар був страшної сили”: біля берегів Одещини на російській міні підірвалось судно

На судні VYSSOS, яке натрапило на російську міну, серед екіпажу було троє українців, двоє турків та більшість склали громадяни Єгипту, повідомляє інтернет-видання “Сила громад”.

Як розказав один із членів екіпажу, людей на борту врятував майстер, який чергував на посту. Під час вибуху усі члени екіпажу знаходились на облавку (бокова частина судна (корабля), що тягнеться по всій довжині судна, – прим. ред.). А черговий на посту спрямував судно на гряду з каміння. Тому судну вдалося сісти на міль, а не потонути внаслідок вибуху.

За словами члена екіпажу Олександра, від підриву міни судно підкинуло вгору на 3 метри. Після цього всі системи вимкнулись та все заглухнуло.

Удар був страшної сили, добре що всі живі, багато хто отримав забиття. Я теж сильно вдарився головою, поранив лікоть. А от в нашого кухаря дуже розбита голова, не знаємо, що з ним, коли служби забирали, був ще при пам’яті», –

розповів Олександр.

Довідка.

Судно VYSSOS збудували у 2007 році й ходить воно під прапором Панами. Довжина судна – 112 метрів, ширина – 19.