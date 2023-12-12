Новости Одессы и Одесской области

Вчера под вечер россияне снова атаковали Одесщину «шахедами»: есть повреждения

Вчера под вечер россияне снова атаковали Одесщину «шахедами»: есть повреждения

В Одессе и Одесской области вчера вечером, 11 декабря, звучала очередная воздушная тревога. Россияне снова атаковали Одесщину дронами-камикадзе.

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, всего вчера вечером оккупанты выпустили 15 дронов типа «Shahed» из оккупированного Крыма.

9 дронов-камикадзе были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Во время воздушной тревоги, которая в Одесской области длилась почти 3 часа, жители Одессы и Одесского района слышали взрывы — это была работа Сил ПВО.

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В Силах обороны юга Украины сообщили, что на юге сбито 5 дронов-камикадзе — над Одесщиной сбили 2 «шахеда». Еще по одному сбили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В результате вражеской атаки в Одесской области повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Люди не пострадали.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Кроме того, вчера вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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