Вчера под вечер россияне снова атаковали Одесщину «шахедами»: есть повреждения

Как сообщают в Воздушных силах ВСУ, всего вчера вечером оккупанты выпустили 15 дронов типа «Shahed» из оккупированного Крыма.

9 дронов-камикадзе были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны.

Во время воздушной тревоги, которая в Одесской области длилась почти 3 часа, жители Одессы и Одесского района слышали взрывы — это была работа Сил ПВО.

В Силах обороны юга Украины сообщили, что на юге сбито 5 дронов-камикадзе — над Одесщиной сбили 2 «шахеда». Еще по одному сбили в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В результате вражеской атаки в Одесской области повреждения получили административные здания и технические помещения спортивного учреждения.

Люди не пострадали.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Кроме того, вчера вечером 11 декабря зенитными ракетными подразделениями воздушного командования «Восток» уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 на Запорожье и Днепропетровщине.