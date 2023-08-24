Офіцера військової частини в Одесі затримали на хабарі в 100 тис. гривень: деталі

Начальника речової служби військової частини в Одесі судитимуть за хабар у 100 тисяч гривень. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, офіцер, разом із заступником командира з тилу військової частини, вимагали від підлеглого військового, психолога радіорелейного батальйону, 120 тисяч гривень. За ці кошти вони пообіцяли йому підписати обхідний лист та не створювати перешкод під час здавання посади та подальшого переведення до іншої військової частини, а саме не ініціювати службове розслідування за надуманими фактами.

Чоловіка затримали після отримання частини суми у розмірі 100 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 448 гривень.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника речової служби тилу однієї з військових частин за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що командира взводу однієї з військових частин Одещини підозрюють у вимаганні грошей за відгули та застосуванні насильства до підлеглих.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону