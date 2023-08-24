Офіцера військової частини в Одесі затримали на хабарі в 100 тис. гривень: деталі

Офіцера військової частини в Одесі затримали на хабарі в 100 тис. гривень: деталі

Начальника речової служби військової частини в Одесі судитимуть за хабар у 100 тисяч гривень. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, офіцер, разом із заступником командира з тилу військової частини, вимагали від підлеглого військового, психолога радіорелейного батальйону, 120 тисяч гривень. За ці кошти вони пообіцяли йому підписати обхідний лист та не створювати перешкод під час здавання посади та подальшого переведення до іншої військової частини, а саме не ініціювати службове розслідування за надуманими фактами.

взятка военная часть одесса

Чоловіка затримали після отримання частини суми у розмірі 100 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 998 448 гривень.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника речової служби тилу однієї з військових частин за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що командира взводу однієї з військових частин Одещини підозрюють у вимаганні грошей за відгули та застосуванні насильства до підлеглих.

Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати