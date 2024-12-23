Війна, день 1034: українські розвідники знищили важливий склад росіян

У росії знищено склад із деталями до «шахедів»

На території економічної зони «Алабуга» в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу «Shahed-136», які агресор застосовує для ударів по Україні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, на складі зберігалися 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення шахедів. Усе згоріло.

Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються в 16 мільйонів доларів.

«Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії», – зазначили в ГУР.

«Найгарячіші» напрямки фронту та збиті »шахеди»

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення.

На Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій у районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Бурштинового, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та в напрямку населеного пункту Багатир. Під час відбиття штурмів наші воїни знищили 1 танк і 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ – пошкоджено.

На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій агресора поблизу населених пунктів, таких як Лисівка, Суха Балка, Луч, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Нововелисаветівка, Новоелизаветівка й Новооленівка.

З 10.00 22 грудня по 23 грудня 2024 року противник атакував Україну 72 «шахедами».

Станом на 9.00 підтверджено збиття 47 ударних БПЛА. Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів – локально втрачено.

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається.

КНДР знову відправить солдатів для війни в Україні

Північна Корея, найімовірніше, готується перекинути в Росію додаткові війська, а також військову техніку, зокрема дрони-камікадзе.

Такого висновку дійшли в розвідці Південної Кореї, повідомляє Yonhap.

«Комплексна оцінка численних розвідданих показує, що Північна Корея готується до ротації або збільшення чисельності військ (у росії), водночас постачаючи 240-міліметрові ракетні установки і 170-міліметрові самохідні артилерійські установки», – йдеться в повідомленні.

Наразі розвідувальне агентство Південної Кореї, оцінює втрати Півночі на війні проти України приблизно в 1100 осіб.

У Південній Кореї також бачать ознаки того, що КНДР переходить до виробництва і постачання безпілотників-камікадзе.

Втрати ворога: мінус ще 1990 окупантів

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження особового складу, одну станцію РЕБ, склад боєприпасів, склад БпЛА, окрім того, вражено чотири інші важливі об’єкти загарбників.



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