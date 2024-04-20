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Резонансне вбивство поліцейського під Вінницею: підозрюють військових із одеської частини

Резонансне вбивство поліцейського під Вінницею: підозрюють військових із одеської частини

Сьогодні вночі, 20 квітня 2024 року, двоє чоловіків на авто відкрили вогонь по поліцейських на блокпосту у Вінницькій області. Від отриманих поранень загинув рядовий поліції. Нападники поїхали в бік Одеської області. На території Вінницької та Одеської областей було оголошено план «Перехоплення». Пізніше з’явилася інформація про затримання ймовірних убивць.

Поліцейських розстріляли люди в камуфляжі

За інформацією правоохоронців, цієї ночі у Гайсинському районі Вінницької області співробітники поліції зупинили для перевірки автомобіль Suzuki Grand Vitara. В авто знаходилися двоє чоловіків в камуфляжі, які замість того, щоб виконати законні вимоги правоохоронців, відкрили по них вогонь. В результаті одного поліцейського було вбито, а його напарника – поранено. Його госпіталізували з вогнепальним пораненням та закритою черепно-мозковою травмою.

У поліції також назвали ім’я загиблого – це рядовий поліції, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький. Йому було лише 20 років, він був єдиним сином у своїх батьків. З 2021 року Максим навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки служив у секторі реагування патрульної поліції.

Убитий у Вінницькій області поліцейський

Максим Зарецький

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко негайно відреагував на цей інцидент, заявивши, що «немає виправдання цьому злочину» і наголосив на необхідності знайти та затримати стрільців.

Особи стрільців встановлено

Нападники зникли на своєму автомобілі. Їхні особи швидко встановили: перед злочином пара гаданих злочинців купувала паливо на автозаправці – їхні особи зафіксували камери відеоспостереження. До того ж, водій використав картку програми лояльності мережі АЗС, в якій було вказано його ім’я.

Подозреваемые в расстреле полицейских под Винницей

Для упіймання злочинців на території Вінницької та Одеської областей було запроваджено спеціальну поліцейську операцію – план «Перехоплення».

«Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, які, ймовірно, причетні до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції», – повідомили у прес-службі управління Нацполіції Одеської області.

Пізніше у мережі з’явилася інформація, що підозрюваних у зухвалому вбивстві затримано. А видання «Думська» пише, що вони нібито самі здалися правоохоронцям.

У ЗСУ прокоментували причетність одеських військових

Підозрювані, ймовірно, батько та син, Валерій та Віталій Василаке 1972 та 1998 років народження. Попередньо обидва вони військові.

У поліції є фотографії, імена та прізвища підозрюваних. Українські медіа публікують орієнтування, ймовірно поліцейське, в якому серед особистих даних передбачуваних злочинців зазначено, що один із них є військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Очікувані вбивці

Валерій та Віталій Василаке

Повідомляється, що Віталій Василаке – офіцер військової частини А0416, що дислокується на Одещині, його батько Валерій Василаке – також військовослужбовець. Обидва – уродженці села Чорномін Тульчинського району Вінницької області.

Втім, у самій бригаді будь-який зв’язок із вбивцею та його спільником повністю відкинули. Пояснення від Сил оборони Півдня України не було таким категоричним – там написали, що вже як рік вказані особи не мають до бригади жодного стосунку.

Також у мережі оприлюднено відео з бодікамери загиблого поліцейського.

На відео представлено, що правоохоронці досить чемно спілкувалися зі зупиненими, лунали навіть жарти та сміх. При цьому вони попросили пред’явити документи та показати, що у багажнику. Там виявились якісь закриті ящики. Поліцейські хотіли їх відкрити, і в цей момент людина із Suzuki після деякого вагання несподівано починає стріляти.

При цьому офіційна інформація про затримання поки що не надходила.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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