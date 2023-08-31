У Швейцарії збирали гроші на ремонт одеської школи Столярського (фото)

У столиці Швейцарії Берні пройшов благодійний концерт на підтримку школи Столярського. Аудиторія насолодилася світовими композиціями різних епох та зібрала кошти на відновлення одеської школи після російського обстрілу.

Про це повідомили в Посольстві України у Швейцарії.

Благодійний концерт було проведено у рамках проєкту «Концерти на підтримку миру в Україні».

Оскільки Одеська музична школа ім. Столярського є партнером Бернської консерваторії, то й концерт організували, щоб фінансово підтримати школу під час реставраційних робіт після російського обстрілу. Адже внаслідок російських ракетних атак школа була сильно пошкоджена. Зібрані кошти допоможуть молодим музикантам повернутися до навчання.

Музичні композиції різних епох та народів пролунали у виконанні французького скрипаля Жіля Апапа (Gilles Apap) та українського музичного колективу камерного оркестру з Одеської музичної школи ім. Столярського.

Скрипаль 21-го століття, відомий віртуоз з унікальним підходом до музики та вмінням приносити радість у кожен концертний зал, забезпечив виразне виконання класичного репертуару в поєднанні з такими жанрами, як джаз і фолк з усього світу. Неповторна програма та стиль музиканта поєднує кордони між музичними стилями та народами, –

йдеться в повідомленні.

Посол України Ірина Венедіктова подякувала організаторам за солідарність з Україною протягом надзвичайно складного періоду для наших громадян та наголосила на важливості продовження всебічної підтримки нашої країни під час війни.

Щиро вдячні великим друзям України у Швейцарії меру Берну Alec von Graffenried та колишньому Директору музичної школи Консерваторії Берну Werner Schmitt, а також бернському музичному форуму Yehudi Menuhin Forum за вечір музичних пригод, підтримку українського творчого надбання та солідарність з Україною, –

дякують у Посольстві за підтримку.

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