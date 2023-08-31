Новини Одеси та Одеської області

У Швейцарії збирали гроші на ремонт одеської школи Столярського (фото)

У Швейцарії збирали гроші на ремонт одеської школи Столярського (фото)

У столиці Швейцарії Берні пройшов благодійний концерт на підтримку школи Столярського. Аудиторія насолодилася світовими композиціями різних епох та зібрала кошти на відновлення одеської школи після російського обстрілу.

Про це повідомили в Посольстві України у Швейцарії.

Благодійний концерт було проведено у рамках проєкту «Концерти на підтримку миру в Україні».

концерт у Берні

Оскільки Одеська музична школа ім. Столярського є партнером Бернської консерваторії, то й концерт організували, щоб фінансово підтримати школу під час реставраційних робіт після російського обстрілу. Адже внаслідок російських ракетних атак школа була сильно пошкоджена. Зібрані кошти допоможуть молодим музикантам повернутися до навчання.

Жіль Апап

Музичні композиції різних епох та народів пролунали у виконанні французького скрипаля Жіля Апапа (Gilles Apap) та українського музичного колективу камерного оркестру з Одеської музичної школи ім. Столярського.

Скрипаль 21-го століття, відомий віртуоз з унікальним підходом до музики та вмінням приносити радість у кожен концертний зал, забезпечив виразне виконання класичного репертуару в поєднанні з такими жанрами, як джаз і фолк з усього світу. Неповторна програма та стиль музиканта поєднує кордони між музичними стилями та народами, –

йдеться в повідомленні.

концерт у Берні

Посол України Ірина Венедіктова подякувала організаторам за солідарність з Україною протягом надзвичайно складного періоду для наших громадян та наголосила на важливості продовження всебічної підтримки нашої країни під час війни.

Щиро вдячні великим друзям України у Швейцарії меру Берну Alec von Graffenried та колишньому Директору музичної школи Консерваторії Берну Werner Schmitt, а також бернському музичному форуму Yehudi Menuhin Forum за вечір музичних пригод, підтримку українського творчого надбання та солідарність з Україною, –

дякують у Посольстві за підтримку.

Читайте також: Обстріли Одеси: випускники школи Столярського збирають кошти на її відновлення (фоторепортаж)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати