У селі під Одесою хочуть збудувати шкільне укриття за 26,5 мільйонів

Про це заявив сьогодні мер Чорноморська Василь Гуляєв на брифінгу після сесії Чорноморської міської ради.

За словами міського голови, укриття для школярів та педагогів Бурлачої Балки планують збудувати до початку наступного навчального року.

«Оголошуватимемо тендер, закінчуватимемо проект і почнемо будівництво», – сказав Гуляєв.

Як повідомлялося раніше, Одеська область стала однією з шести областей, куди Європейська Комісія направить 15 мільйонів євро на будівництво шкільних бомбосховищ. Відповідальність за реалізацію проекту взяв уряд Литви, який виділяє ще 500 тисяч євро.

Раніше через почастішання загрози застосування росіянами балістичних ракет у мерії Одеси ухвалили рішення про переведення на дистанційне навчання до початку весняних канікул двох шкіл, які не мають своїх укриттів і змушені використовувати притулки на відстані більш ніж 200-400 метрів.

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