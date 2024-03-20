В селе под Одессой хотят построить школьное укрытие за 26,5 миллионов

Об этом заявил сегодня мэр Черноморска Василий Гуляев на брифинге после сессии Черноморского городского совета.

По словам городского головы, укрытие для школьников и педагогов Бурлачьей Балки планируют построить до начала следующего учебного года.

«Будем объявлять тендер, заканчивать проект и начнем строительство», – сказал Гуляев.

Как сообщалось ранее, Одесская область стала одной из шести областей, куда Европейская Комиссия направит 15 миллионов евро на строительство школьных бомбоубежищ. Ответственность за реализацию проекта взяло на себя правительство Литвы, которое выделяет еще 500 тысяч евро.

Ранее из-за участившейся угрозы применения россиянами баллистических ракет в мэрии Одессы приняли решение о переводе на дистанционное обучение до начала весенних каникул двух школ, не имеющих своих укрытий и вынужденных использовать убежища на на расстоянии более чем в 200-400 метров.

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