У Санжейці стався черговий зсув: є постраждалий

Про це повідомили в управлінні ДСНС Одеської області.

«Рятувальники, за допомогою рятувальної мотузки, вилучили з-під зсуву громадянина, 1965 року народження, і за допомогою медичних нош транспортували його до карети швидкої допомоги», – коротко описали пригоду рятувальники.

Нагадаємо, що ще в березні цього року у Санжейці відколовся від берега шматок землі завдовжки близько 500 метрів.

Тоді ж повідомлялося, що на місц зсуву ґрунту було помічено просідання грунту на інших ділянках, і не виключено, що після чергового шторму ця ділянка може обвалитися і піти під воду.

І, зважаючи на все, зсувний процес триває.

Фото: Думська