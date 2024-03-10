У курортному селі під Одесою стався масштабний зсув (відео)

Зняте очевидцями вражаюче відео опублікував Телеграм-канал Думська.

Крім того, на місці зсуву було помічено просідання ґрунту на інших ділянках. І не виключено, що після чергового шторму ця ділянка може обвалитися та піти під воду.

Стаття по темі: Зсуви в Одесі: понад 250 випадків регулярно руйнували берегову зону

Зауважимо, що зсуви – нерідке явище для Одеського регіону. Причому ця проблема не вирішена досі і, незважаючи на те, що нею займаються фахівці, залишається актуальною.

Також нагадаємо, що влітку минулого року в селі Фонтанка-2 Одеського району на березі моря стався зсув і схил, що обрушився, засинав відпочиваючих на місцевому пляжі. Загинула 10-річна дитина.

Фото odesa.novyny.live