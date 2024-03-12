Війна, день 748-й: регіони росії масово атакували безпілотники, горять нафтобази

Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Харківській області

Російські окупанти вночі, 12 березня, скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку Куп’янська в Харківській області.

Рятувальники розповіли, що внаслідок удару сталися руйнування в п’ятиповерховому житловому будинку та виникло кілька осередків займання. Вогонь загасили о 04:15.

Жертв і постраждалих, на щастя, не виявили.

Про ситуацію на фронті на ранок 12 березня 2024 року

Минулої доби на фронті відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних і 114 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Уночі, 12 березня, російські окупанти вкотре атакували Україну “шахедами”. Силами і засобами протиповітряної оборони України 17 із 22 дронів було знищено.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 і радіолокаційному комплексу контрбатарейної боротьби 1Л219 “Зоопарк”.

Масована атака дронів у росії та бої на кордоні

Щонайменше сім російських регіонів у ніч на 12 березня зазнали атак. В Орловській і Нижегородській областях горять об’єкти паливно-енергетичного комплексу, у Бєлгородській області знеструмлено сім сіл. БПЛА також збито у Воронезькій, Курській, Московській і Тульській областях.

Російське міноборони заявило про “збиття 25 українських БАЛА”.

В Нижегородської області БПЛА вдарив по Кстовській промзоні, там загорілася установка з переробки нафти.

В Орлі внаслідок падіння безпілотника на нафтосховище, сталася пожежа. Її площа досягла 100 квадратних метрів.

Безпілотники також “ловили” під Москвою. Мер Собянін заявив, що цієї ночі в Раменському міському окрузі, що на південному сході від столиці, сили “Пе-Ве-О” нібито “збили” безпілотник, який “летів на Москву”. За його словами, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У мережі повідомляють, що вранці 12 березня бійці Російського добровольчого корпусу, легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону розпочали спільну операцію на території РФ. Повідомляють, що бійці взяли під контроль прикордонне селище Лозова Рудка в Бєлгородській області. Також повідомляють про стрілецькі бої в Теткіно (Курська область).

Втрати ворога на ранок 12 березня 2024 року

За минулу добу російська армія втратила: