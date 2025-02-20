Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

На вул. Отамана Головатого співробітники райадміністрації приймають заявки на оформлення матеріальної допомоги за програмою «Незламна Одеса» і надають консультації щодо пакету документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги за програмою «еВідновлення».

Мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися по допомогу та консультацію до оперативного штабу або телефонувати до Пересипської районної адміністрації за номером: (048) 750 24 21.

Другу ніч поспіль ворог атакує цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. 19 лютого ввечері збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками.

Пошкоджень і руйнувань зазнали складські приміщення приватного підприємства, адмінбудівля, заклад громадського харчування, житловий чотириповерховий будинок, автотранспорт. Постраждав 55-річний чоловік, якого госпіталізували з пораненнями.

Також через атаку без електропостачання залишилося близько 5 тисяч місцевих жителів.

До теми: На Одещині знову атаковано енергооб’єкт: Кіпер про ситуацію зі світлом і теплопостачанням