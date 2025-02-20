Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

На ул. Атамана Головатого сотрудники райадминистрации принимают заявки на оформление материальной помощи по программе «Незламна Одеса» и предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи по программе «еВідновлення».

Жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в оперативный штаб или звонить в Пересыпскую районную администрацию по телефону: (048) 750 24 21.

Вторую ночь подряд враг атакует гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. 19 февраля вечером вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Повреждения и разрушения получили складские помещения частного предприятия, админздание, заведение общественного питания, жилой четырехэтажный дом, автотранспорт. Пострадал 55-летний мужчина, которого госпитализировали с ранениями.

Также из-за атаки без электроснабжения осталось около 5 тысяч местных жителей.

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